Este 23 de abril de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.81 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 346,273 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.90% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en 7 ocasiones. Sin embargo, también se registraron 3 descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece positiva a pesar de las caídas. En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 23.46%, lo que es menor que la volatilidad anual del 25.07%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.