Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este martes, 19 de mayo de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,54 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,74 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,66 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.42% en el precio de la gasolina y del -1.23% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 19 de mayo de 2026:

Madrid: 1.564 euros hasta los 1.859 euros

Barcelona: 1.459 euros hasta los 1.779 euros

Valencia: 1.449 euros hasta los 1.804 euros

Granada: 1.509 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: 1.649 euros hasta los 1.649 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 19 de mayo en España?

Durante este martes, 19 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.789 euros

Barcelona: desde los 1.339 euros hasta los 1.719 euros

Valencia: desde los 1.355 euros hasta los 1.694 euros

Granada: desde los 1.385 euros hasta los 1.699 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.329 euros hasta los 1.689 euros.

Málaga: desde los 1.428 euros hasta los 1.709 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON), la opción estándar para la mayoría de coches. Ofrece buen rendimiento, ayuda a evitar el picado del motor y suele ser más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo de 98 octanos (RON) que resiste mejor el picado y, en motores de alta compresión o turbo, ofrece mayor suavidad y rendimiento, además de aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.865 euros

Barcelona: desde 1.555 euros hasta los 1.879 euros

Valencia: desde 1.529 euros hasta los 1.829 euros

Granada: desde 1.709 euros hasta los 1.849 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: