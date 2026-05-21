Hoy jueves 21 de mayo los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

La predicción del horóscopo para Capricornio este jueves

Te hará bien abandonar el sedentarismo y ponerte en movimiento. Es momento de retomar algún deporte o inscribirte en clases de una actividad ligera pero revitalizante, que te deje más liviano y con energías renovadas. Si te decides, te lo agradecerás.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Capricornio, si hoy te activas y dejas el sedentarismo, notarás un empuje extra en el trabajo: más enfoque, mejor ánimo y tareas que fluyen.

Incorpora pausas o una clase suave al final del día; esa energía renovada puede darte pequeñas victorias, buenas ideas y motivos para alegrarte.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este jueves 21 de mayo?

Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno.

Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable.

La predicción de los astros para Capricornio (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable.

Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Capricornio

Comienza con 15 minutos de estiramientos o una caminata para activar tu energía. Usa tu disciplina de Capricornio y apúntate hoy a una clase suave y tonificante, como yoga o pilates. Ponte una meta simple: terminar el día sintiéndote más ligero y celébralo con un pequeño reconocimiento.