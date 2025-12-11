El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 11 de diciembre de 2025, el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,46 euros, el de la gasolina 98 es de 1,61 euros y el del diésel es de 1,42 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 0.0% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.06%.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 11 de diciembre de 2025:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: 1.229 euros hasta los 1.564 euros

Valencia: 1.239 euros hasta los 1.59 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.519 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 11 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.709 euros

Barcelona: desde los 1.296 euros hasta los 1.623 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.539 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.829 euros

Barcelona: desde 1.419 euros hasta los 1.775 euros

Valencia: desde 1.47 euros hasta los 1.759 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.689 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP se utiliza en vehículos adaptados. Además, la infraestructura para coches eléctricos está en expansión, promoviendo una alternativa más sostenible.