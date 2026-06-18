En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 18 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,31 euros, cifra que refleja una variación del -4,68% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés por el Ripple está en aumento, lo que podría atraer más inversión en el futuro.

La cotización de Ripple muestra una evolución dispar: en la última semana avanzó 0.09%, señal de estabilidad en el corto plazo, pero en el último año acumuló un -59.8%, lo que implica una rentabilidad negativa significativa y una tendencia bajista prolongada, con leves repuntes que no modifican el sesgo general.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 56.41%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 56.02%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.