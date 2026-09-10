El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 10 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,85 euros, el de la gasolina 98 es de 2,04 euros y el del diésel es de 1,82 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del 0.98% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.68%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 10 de septiembre de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.645 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: 1.565 euros hasta los 1.939 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.917 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 10 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.629 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: desde los 1.674 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde los 1.587 euros hasta los 2.009 euros

Granada: desde los 1.679 euros hasta los 1.979 euros

Ceuta: desde los 1.644 euros hasta los 1.644 euros

Zaragoza: desde los 1.909 euros hasta los 1.998 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.999 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la 95 es un combustible sin plomo con 95 octanos (RON) adecuado para la mayoría de automóviles; reduce la detonación, ofrece buen desempeño y eficiencia y por lo general es más barata y fácil de encontrar que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.829 euros y el máximo es de 2.169 euros

Barcelona: desde 1.829 euros hasta los 2.159 euros

Valencia: desde 1.829 euros hasta los 2.169 euros

Granada: desde 1.859 euros hasta los 2.119 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches usan principalmente gasolina (95 y 98) y diésel, con opciones alternativas como GLP (autogás) y GNC; además hay mezclas con biocombustibles en gasolinas y gasóleos.

Contenido generado por inteligencia artificial.