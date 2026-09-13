Ana Lillo, vecina de la urbanización Pablo Iglesias, en Rivas Vaciamadrid, expresó: “Hay mucha sensibilidad por hacer cosas concretas por nuestro planeta, por las vecinas y vecinos, por nuestros hijos y también por nuestro bolsillo”, en una entrevista con RTVE. Esta combinación de conciencia ambiental y la necesidad de ahorro ha sido la base de dos iniciativas que se han convertido en referentes en España: La Pablo Renovable, en Rivas y la comunidad energética del Tercio Terol, en Carabanchel.

De acuerdo con los cálculos difundidos por RTVE, cuando las instalaciones de Rivas estén plenamente operativas, el ahorro en la factura de la luz puede aproximarse a los 500 euros anuales por hogar, además de evitar la emisión de casi 300 toneladas de CO₂ anuales. En Carabanchel, la primera comunidad energética de la capital aspira a un objetivo similar: que “el sol del Tercio se quede en el Tercio” y no se pierda en la tarifa de las grandes compañías eléctricas, tal como fue informado por Cadena SER.

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La Pablo Renovable: 504 familias y un barrio solar en rivas

El proyecto La Pablo Renovable se lleva a cabo en la urbanización Pablo Iglesias, situada en Rivas Vaciamadrid y ha sido presentado como uno de los más destacados barrios solares del país. RTVE ha indicado que se trata de un sistema de autoconsumo colectivo con una potencia aproximada de 865 kW, destinado a cerca de 1.500 personas, con la instalación de más de 1.900 paneles fotovoltaicos en los tejados de la urbanización.

En una jornada en la que se contó con la participación de asociaciones vecinales, recogida por el Diario de Rivas, Enrique Martín, representante de La Pablo Renovable, hizo hincapié en la situación actual: “Nos encontramos en tiempos difíciles, de crisis y transformación, enfrentando una emergencia climática y una crisis energética”. Por ello, afirmó que “todos estamos en la capacidad de ahorrar, ser eficientes y fomentar el desarrollo de la autoproducción y autoconsumo”.

Pablo Mejuto, otro residente involucrado, describió el proyecto con una afirmación que se ha vuelto casi un lema: “Es una locura bonita, una aventura que vale la pena experimentar, participativa y comunitaria”, declaró durante la firma del acuerdo con la cooperativa Ecooo. Mejuto enfatizó que participan 504 hogares, “más de 1.500 personas que estamos invirtiendo en un futuro más sostenible, una energía más democrática”, con una inversión de 3.100 euros por familia y un criterio claro: “Desde el inicio, decidimos que todo sería equitativo: misma inversión y distribución justa de energía para todos los hogares involucrados”.

Tercio Terol: primera comunidad energética en Madrid

En la colonia Tercio Terol, situada en el distrito de Carabanchel, más de 80 residentes comenzaron a organizarse una vez que las facturas eléctricas superaron los 700 euros mensuales en algunos hogares, según un reportaje de El Salto. A partir de este momento, con el impulso de vecinos como Juan y su pareja, así como el respaldo de la socióloga Rosario Novalbos, se gestó la idea de establecer una comunidad energética que aprovechara los tejados del barrio para fomentar el autoconsumo.

La crónica de Tercera Información informa que la Comunidad Energética Tercio Terol inició su andadura con 87 familias involucradas, apoyadas por la ONG Light Humanity y la Asociación de Vecinos Pradera Tercio Terol. El plan inicial previó la instalación de 15 sistemas fotovoltaicos con una potencia de aproximadamente 120 kW, financiados mediante compras colectivas que permitieron reducir el coste a unos 1339 euros por kilovatio instalado.

“Deseamos reflejar la singularidad del barrio y asistir a una gran mayoría de vecinos con quienes compartir la energía en caso de que no puedan costear los precios de mercado”, explicó Lidia, vecina y vocal de la junta de la comunidad energética, en ese mismo reportaje. La idea, expuesta en la Cadena SER, se resumió en un lema que se repetía en asambleas y medios: “el sol del Tercio se tiene que quedar en el Tercio”.

Autoconsumo compartido en estos barrios: así funciona y cómo participar

Lo que une a Tercio Terol y a La Pablo Renovable es el modelo de autoconsumo compartido: una única instalación solar distribuye la energía generada entre múltiples puntos de consumo aledaños. Empresas del sector como Powen y Estabanell señalan que este esquema posibilita que quienes residen en departamentos también puedan aprovechar la energía solar sin requerir de una vivienda unifamiliar con tejado propio.

En Rivas, los 504 hogares participantes han contribuido cada uno con 3.100 euros para financiar las instalaciones colectivas, con la expectativa de satisfacer más de la mitad de sus necesidades energéticas y obtener un retorno en forma de ahorro en la factura y disminución de emisiones, según los datos proporcionados por La Pablo Renovable y recopilados por Energías Renovables. En Carabanchel, el modelo combina el uso de tejados individuales con el de instituciones sociales del barrio, como la Fundación San Martín de Porres, que cede parte de sus cubiertas a la comunidad.