Después de años de espera, construirán una nueva autopista que rodeará toda la ciudad y disminuirá el tráfico en hora pico.

La transformación de la actual N-120 en autovía representa el avance más concreto de una infraestructura reclamada durante más de dos décadas por los territorios del norte provincial y del noroeste peninsular.

El proyecto permitirá crear una gran circunvalación que mejorará la movilidad, reducirá los tiempos de viaje y aliviará la congestión que se registra diariamente en los accesos urbanos.

La iniciativa forma parte de un plan de modernización de las comunicaciones terrestres que busca reforzar la conexión entre distintos puntos estratégicos de la región.

Durante años, vecinos, transportistas y autoridades locales reclamaron una solución para una vía que soporta un elevado volumen de tráfico y que presenta importantes limitaciones para absorber la demanda actual.

Las obras previstas convertirán varios tramos de la carretera en una infraestructura de alta capacidad, con el objetivo de aumentar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos tanto de particulares como del transporte de mercancías.

Además, la nueva configuración permitirá desviar parte del tránsito que actualmente atraviesa zonas urbanas, una situación que genera retenciones especialmente durante las horas punta.

Convertirán una carretera en autovía para conectar el norte de la provincia. Foto: Ministerio de Transporte

Las razones por las que esta autovía es una obra histórica

La solicitud para transformar la N-120 en autovía se origina hace más de dos décadas. Durante este período, diversas administraciones han analizado alternativas, sin embargo, los progresos han sido escasos y múltiples proyectos permanecen sin realizar.

La relevancia de esta infraestructura radica en su capacidad para conectar regiones vitales del norte peninsular y actuar como corredor para actividades económicas. Las empresas de transporte, los sectores productivos y los municipios de la región consideran que la mejora de esta vía puede aumentar la competitividad y fomentar nuevas inversiones.

Aparte de los beneficios económicos, la futura autovía permitirá mitigar los riesgos asociados con una carretera que presenta una alta intensidad de tráfico. La separación de los sentidos de circulación y la optimización de los accesos contribuirán a reducir la siniestralidad.

Se endurecen los controles de tránsito y los conductores deberán pagar más de $ 1.5 millones de multa si cometen esta infracción Fuente: Shutterstock

Impacto en la movilidad de los conductores

Uno de los efectos más visibles será la reducción de los atascos que se producen en los accesos a la ciudad durante las franjas de mayor circulación. La nueva circunvalación absorberá parte del tráfico de paso y evitará que miles de vehículos atraviesen diariamente el casco urbano.

Los conductores también experimentarán trayectos más rápidos y previsibles. La eliminación de numerosos cruces y puntos conflictivos permitirá mantener velocidades más constantes y reducir los tiempos de desplazamiento entre municipios.

Las administraciones implicadas consideran que la actuación tendrá un impacto positivo a largo plazo, tanto para los residentes como para quienes utilizan la vía de forma ocasional. Con el inicio de este proyecto, una de las reivindicaciones históricas de la región comienza finalmente a materializarse.