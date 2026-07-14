El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada modular plegable de dos plantas que se puede encontrar en Amazon por alrededor de 12.000 euros. Este modelo no solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa real para quienes buscan una vivienda secundaria, un alojamiento turístico rural o incluso una residencia principal alejada de la ciudad.

El fabricante, de origen chino, la define como apta para “vivienda familiar, alojamiento turístico o casa de campo”, lo que refuerza su carácter polivalente.

El interior de la casa prefabricada ofrecida en Amazon. Amazon

Casa plegable prefabricada: tamaños, materiales y diseño modular

Esta vivienda modular plegable presenta uno de los atributos más destacados en el mercado contemporáneo: su sistema de despliegue compacto. La estructura se transporta completamente plegada, lo que reduce considerablemente las complicaciones logísticas durante el envío. Tras su llegada al terreno, el módulo se despliega para adoptar su configuración final.

Las características sobresalientes del modelo incluyen una estructura de acero tratado para prevenir la corrosión y extender la vida útil, así como un diseño de dos plantas con distribución adaptable que permite habilitar hasta seis dormitorios.

El sistema modular simplifica el transporte, la instalación y la personalización de acuerdo a las necesidades específicas de cada comprador. La propiedad desmontable proporciona un valor añadido de flexibilidad: la vivienda puede ser trasladada si en algún momento se requiere cambiar de ubicación.

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Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán ser propietarios de la vivienda. Shutterstock

Materiales y montaje de casas prefabricadas

Uno de los aspectos más destacados de esta vivienda portátil es que se entrega con todos los materiales necesarios para el montaje, incluyendo paneles tipo sándwich para el techo y elementos de fachada. La estructura interior permite configurar espacios como dormitorios, baño, cocina y sala de estar según las necesidades de quien la adquiera.

No obstante, el fabricante no especifica la inclusión de mobiliario de cocina ni elementos sanitarios de baño en el precio base, por lo que conviene consultar los detalles exactos del equipamiento incluido antes de realizar el pedido.

En palabras del propio fabricante, la vivienda “se adapta fácilmente a tus necesidades”, lo que la convierte en una propuesta flexible tanto para uso personal como comercial.

Solución flexible y asequible, lista para implementar de inmediato

Las casas prefabricadas y en especial esta versión portátil de dos plantas de acero, brindan una alternativa atractiva ante los elevados precios del mercado inmobiliario. En este contexto, se presenta una unidad compacta, personalizable y sin excesos lujosos, que “se clasifica según su descripción como casas prefabricadas baratas.”

No promete ser una solución definitiva, pero sí constituye una oportunidad para quienes buscan una vivienda accesible, rápida de montar y capaz de ajustarse a diversos entornos. Es una opción a considerar si el presupuesto y la rapidez de instalación son factores decisivos.