El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este jueves una reunión con representantes de la asociación Adigital y de la plataforma EsTech para estudiar nuevas iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento de las startups españolas y consolidar el ecosistema tecnológico nacional. En el encuentro también participó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

Durante la reunión, Sánchez aseguró que las scaleups, empresas que ya superaron la etapa inicial de desarrollo, representan “una oportunidad para fortalecer la soberanía tecnológica española”.

Asimismo, sostuvo que el crecimiento del sector se ha visto impulsado por el talento disponible en el país, el avance de la inteligencia artificial y el desarrollo de infraestructuras estratégicas, como la futura gigafactoría..

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¿Qué medidas analiza el Gobierno para fortalecer el ecosistema emprendedor?

El Ejecutivo puso el foco en ampliar los mecanismos de financiación para las empresas tecnológicas. Durante la reunión, Pedro Sánchez defendió el apoyo público como una herramienta para que las startups puedan mantener su actividad, ganar tamaño y competir en mercados internacionales.

Entre las principales iniciativas mencionadas se encuentran:

El fondo soberano España Crece , destinado a facilitar el crecimiento de las empresas emergentes.

Los instrumentos de financiación gestionados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) , Cofides y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) .

El impulso a la Unión del Mercado de Capitales para facilitar el acceso a financiación de las empresas.

El avance hacia una Unión Financiera europea, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor y favorecer el crecimiento de las startups.

¿Qué reclaman las empresas tecnológicas para competir en Europa?

Los representantes de Adigital y EsTech afirmaron que España atraviesa un momento “especialmente favorable” para asumir un mayor liderazgo en la agenda tecnológica europea.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones también pusieron en valor las políticas impulsadas por el Ejecutivo para favorecer el crecimiento del ecosistema tecnológico.

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Además, defendieron que España gane peso en Bruselas y lidere las principales iniciativas europeas vinculadas con la competitividad tecnológica.

En ese sentido, señalaron que propuestas como el Régimen 28, la Unión del Mercado de Capitales, la futura European Innovation Act y la Chips Act 2.0 representan “una oportunidad histórica” para completar el mercado único tecnológico y favorecer el crecimiento de empresas europeas con capacidad para competir a escala global.