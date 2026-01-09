En esta noticia
En España, el precio medio de la luz para el sábado, 10 de enero de 2026 será de 72.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.537 % respecto al valor de ayer que fue de 53.72 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 10 de enero?
En el transcurso del sábado, 10 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 126,7 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 19:00 a 20:00
|126.7 euros
|De 20:00 a 21:00
|115.98 euros
|De 18:00 a 19:00
|105.01 euros
|De 21:00 a 22:00
|104.0 euros
|De 23:00 a 24:00
|101.76 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 10 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 28,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|28.52 euros
|De 12:00 a 13:00
|31.78 euros
|De 14:00 a 15:00
|34.48 euros
|De 15:00 a 16:00
|42.58 euros
|De 11:00 a 12:00
|53.32 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|81.83
|De 1:00 a 2:00
|73.31
|De 2:00 a 3:00
|67.69
|De 3:00 a 4:00
|62.98
|De 4:00 a 5:00
|55.0
|De 5:00 a 6:00
|53.37
|De 6:00 a 7:00
|55.5
|De 7:00 a 8:00
|69.12
|De 8:00 a 9:00
|76.69
|De 9:00 a 10:00
|90.41
|De 10:00 a 11:00
|71.59
|De 11:00 a 12:00
|53.32
|De 12:00 a 13:00
|31.78
|De 13:00 a 14:00
|28.52
|De 14:00 a 15:00
|34.48
|De 15:00 a 16:00
|42.58
|De 16:00 a 17:00
|54.87
|De 17:00 a 18:00
|87.77
|De 18:00 a 19:00
|105.01
|De 19:00 a 20:00
|126.7
|De 20:00 a 21:00
|115.98
|De 21:00 a 22:00
|104.0
|De 22:00 a 23:00
|100.99
|De 23:00 a 24:00
|101.76
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y disminuir la necesidad de encender lasluces artificiales.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.