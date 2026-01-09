En España, el precio medio de la luz para el sábado, 10 de enero de 2026 será de 72.72 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.537 % respecto al valor de ayer que fue de 53.72 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 10 de enero?

En el transcurso del sábado, 10 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 126,7 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 126.7 euros De 20:00 a 21:00 115.98 euros De 18:00 a 19:00 105.01 euros De 21:00 a 22:00 104.0 euros De 23:00 a 24:00 101.76 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 10 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 28,52 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 28.52 euros De 12:00 a 13:00 31.78 euros De 14:00 a 15:00 34.48 euros De 15:00 a 16:00 42.58 euros De 11:00 a 12:00 53.32 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 81.83 De 1:00 a 2:00 73.31 De 2:00 a 3:00 67.69 De 3:00 a 4:00 62.98 De 4:00 a 5:00 55.0 De 5:00 a 6:00 53.37 De 6:00 a 7:00 55.5 De 7:00 a 8:00 69.12 De 8:00 a 9:00 76.69 De 9:00 a 10:00 90.41 De 10:00 a 11:00 71.59 De 11:00 a 12:00 53.32 De 12:00 a 13:00 31.78 De 13:00 a 14:00 28.52 De 14:00 a 15:00 34.48 De 15:00 a 16:00 42.58 De 16:00 a 17:00 54.87 De 17:00 a 18:00 87.77 De 18:00 a 19:00 105.01 De 19:00 a 20:00 126.7 De 20:00 a 21:00 115.98 De 21:00 a 22:00 104.0 De 22:00 a 23:00 100.99 De 23:00 a 24:00 101.76

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?