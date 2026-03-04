La situación en Oriente Próximo vuelve a encender las alarmas sobre las facturas de gas y electricidad en España. La escalada en la cotización internacional del gas natural ya genera movimientos en los mercados europeos y reabre el debate sobre el impacto real en hogares y empresas. Según EFE, “La escalada en la cotización del gas natural tendrá, a corto plazo, un impacto limitado -y desigual- en las facturas de los consumidores en España, menos expuestos, en principio, a los efectos de la volatilidad de los precios energéticos que en la crisis posterior a la invasión rusa de Ucrania”. Sin embargo, los especialistas advierten que el escenario aún es incierto. “Es pronto para saber, con certeza, cómo afectará la coyuntura en Oriente Próximo al coste final de la energía”, señalan expertos consultados, en un contexto marcado por nuevas tensiones comerciales y advertencias de embargo. En el centro de la preocupación está el mercado internacional del gas natural. Analistas de mercado energético de Grupo ASE creen que “el cierre del estrecho de Ormuz -por donde transita el 20% del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) y el 25% del comercio marítimo de petróleo- podría tensionar los precios energéticos internacionales”. El gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, “se revalorizaba a cierre del martes un 25%, y superaba los 53 euros/megavatio hora (MWh)”. Además, según las proyecciones de Grupo ASE, “el TTF podría escalar a 90 euros/MWh”. Aunque esos niveles quedarían lejos de los máximos históricos de 2022, la subida del TTF impacta directamente en las facturas de gas y electricidad cuando la generación eléctrica depende de ciclos combinados que utilizan gas. En el mercado mayorista eléctrico español, por ahora, “los analistas no observan un repunte inmediato en el mercado mayorista de la electricidad -una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada o PVPC- atribuible a este panorama, pues el predominio de la producción renovable está reduciendo la aportación de los ciclos combinados”. No obstante, los ciclos combinados siguen siendo clave. Son necesarios en horas nocturnas y en el contexto de operación reforzada del sistema eléctrico. Desde Grupo ASE admiten que “la revalorización del gas, justo cuando la operación reforzada le ha conferido una mayor presencia, puede elevar el coste eléctrico”. El director de Transición Ecológica en beBartlet, Alejandro Labanda, advierte sobre posibles precios eléctricos de “150-200 euros/MWh en aquellas horas en las que se necesite producir con gas, si el TTF se mantiene en unos 60 euros/MWh”. Este escenario tendría un efecto directo en las facturas de gas y electricidad de quienes estén acogidos a la tarifa regulada. En cambio, “Un hogar con suministro a precio fijo no se vería perjudicado, mientras que a uno con tarifa regulada sí que le puede pasar factura si aumenta la generación eléctrica con gas”. Además, desde enero, “la PVPC depende en un 45 % del mercado diario y en un 55% de los futuros”. En el caso del gas, el impacto en las facturas de gas y electricidad dependerá del tipo de contrato. Si las tensiones se prolongan, “la subida de precios se reflejaría con mayor claridad en los consumidores con contratos indexados a los mercados o a los que les toque renovar su suministro”. El subdirector de Selectra, Borja Osta, aclara que “son pocos los consumidores domésticos en España con una tarifa de gas cuyo precio fluctúe diariamente según el mercado mayorista internacional”. Por su parte, “la tarifa regulada o TUR se revisa cada tres meses (tocaría a finales de marzo)”. Ya en la crisis energética anterior, el Ejecutivo impuso un tope para frenar subidas abruptas, por lo que los usuarios aguardan una solución similar si la situación en Oriente Próximo vuelve a presionar las facturas de gas y electricidad. La Comisión Europea sigue de cerca la situación en Oriente Próximo y su posible impacto en las facturas de gas y electricidad en el bloque. Desde Bruselas descartan problemas inmediatos de abastecimiento, aunque reconocen inquietud por la evolución de los mercados energéticos. Según fuentes europeas, “No hay problemas de seguridad de suministro, pero los precios y las consecuencias posteriores siguen siendo una gran preocupación. La duración del conflicto, el nivel de daños y la suspensión de las operaciones de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) en Catar determinarán las consecuencias para los mercados europeos”. Además, remarcaron que “No hay llamamiento a medidas coordinadas a nivel de la UE, ni tampoco medidas individuales previstas por los Estados miembros”, tras reuniones en las que participaron representantes de Hungría, España, Italia, Alemania, Francia, Polonia y Bélgica, junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde la Comisión subrayan que el contexto actual es distinto al de 2022. “La situación actual es muy diferente de la de 2022-2023: estamos mucho más diversificados en general, mucho menos volumen pasa por el estrecho de Ormuz que en el pasado y además la demanda ha aumentado entre un 15 % y un 17 %”, resumen las fuentes europeas. Aunque la exposición directa de la UE al gas de Oriente Próximo es moderada, el mercado ya refleja tensiones. En el índice TTF de futuros de Ámsterdam, referencia en Europa, “los precios han subido desde el ataque a Irán de 31 a 54 euros el megavatio-hora (MWh)”. Este movimiento añade presión potencial sobre las facturas de gas y electricidad si se consolida. En paralelo, la UE mantiene las reservas de gas “en torno al 29 %, en volúmenes normales para finales de invierno por debajo del 30 % por primera vez en cuatro años”. El equilibrio entre reservas, diversificación de proveedores y evolución del conflicto será determinante para evitar nuevas subidas. En petróleo, el impacto puede ser indirecto pero relevante. “El impacto indirecto en los precios puede ser significativo”, advierten desde la Comisión Europea, aunque también matizan que “los mercados petroleros han reaccionado con más calma que los mercados del gas, con picos de precios menos pronunciados que los observados antes del conflicto”. Las autoridades comunitarias reconocen que el factor tiempo será clave. “Por tanto, hay dos preocupaciones principales: la evolución de los precios y la duración de la situación actual. Los obstáculos a corto plazo para el transporte son relativamente fáciles de gestionar, pero si la situación se prolonga en el tiempo podrían surgir riesgos de suministro y precios más altos”.