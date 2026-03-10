El 19 de marzo de 2026 será un día especial en varias regiones de España. La fecha coincide con la celebración de San José y del Día del Padre, una jornada que en algunos territorios se declara festiva dentro del calendario laboral. Al tratarse de un día no laborable en determinadas comunidades autónomas, las sucursales bancarias no abrirán sus puertas y la atención presencial quedará suspendida durante toda la jornada. Esto significa que los clientes no podrán realizar operaciones en ventanilla ni gestiones administrativas dentro de las oficinas. Aunque el cierre no será general en todo el país, miles de clientes deberán anticipar trámites financieros para evitar contratiempos durante ese jueves festivo. Aunque el Día del Padre se celebra en toda España, el 19 de marzo no es un festivo nacional. Las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir si incluyen San José en su calendario laboral o si prefieren sustituirlo por otras fechas. Para 2026, San José será festivo regional en cinco comunidades autónomas. En estos territorios, las oficinas bancarias permanecerán cerradas durante toda la jornada. Las regiones donde no abrirán las sucursales bancarias son: En estas comunidades, los trabajadores disfrutarán de una semana laboral más corta. El festivo cae en jueves, lo que abre la posibilidad de crear un puente largo si se solicita el viernes 20 de marzo como día libre. Aunque las oficinas bancarias permanecerán cerradas, los servicios financieros no se detendrán por completo. Los clientes podrán seguir utilizando varias alternativas digitales durante el festivo. Entre las operaciones que seguirán disponibles se encuentran los retiros y depósitos en cajeros automáticos, las transferencias desde aplicaciones móviles o páginas web oficiales y los pagos con tarjeta tanto en comercios físicos como en plataformas digitales. De esta forma, quienes utilizan banca digital apenas notarán cambios durante el festivo, mientras que quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán esperar a la reapertura de las sucursales al día siguiente. La celebración del 19 de marzo tiene un origen religioso y cultural en España. La fecha conmemora a San José, esposo de la Virgen María y padre terrenal de Jesús, considerado modelo de trabajador y protector de la familia. Además, esta jornada coincide con el Día del Padre en España, una tradición que se consolidó a mediados del siglo XX. La celebración busca reconocer el papel de los padres y fomentar reuniones familiares. En lugares como la Comunidad Valenciana, el día tiene una importancia aún mayor porque coincide con la celebración de las Fallas, una festividad que transforma la ciudad de Valencia con monumentos, pirotecnia y actos culturales. El calendario laboral publicado confirma varios días festivos comunes en todo el país durante 2026. Estas fechas suelen implicar también el cierre de oficinas bancarias y de otros servicios administrativos. Los festivos nacionales pendientes para 2026 son los siguientes: En función de cada comunidad autónoma, estos festivos pueden combinarse con celebraciones regionales o locales, lo que eleva el total anual hasta 14 días no laborables en algunas regiones.