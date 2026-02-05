La mayoría de los trabajadores, a lo largo de su trayectoria laboral, reflexionan sobre el momento de su jubilación. En España, la edad ordinaria para jubilarse se establece en 66 años y 10 meses, aunque aquellos que han contribuido durante un mínimo de 38 años y tres meses tienen la posibilidad de solicitar una jubilación anticipada. No obstante, existen casos de pensionistas españoles que, habiendo cotizado desde su juventud, al intentar jubilarse anticipadamente debido a un tiempo de trabajo superior al requerido por la legislación, experimentan una reducción en su remuneración. Un ejemplo de esta situación es el de Carmen Morera, una mujer de 63 años que, a pesar de contar con 45 años de cotización, ha enfrentado disminuciones en su pensión de manera continua durante varios meses. La razón de estas sanciones radica en que un despido involuntario le impidió continuar en el mercado laboral, lo que la llevó a jubilarse y a aceptar una penalización impuesta por la Seguridad Social. “Me han penalizado y me han recortado injustamente la pensión un 18% mes a mes”, reveló Carmen en un vídeo subido a la cuenta de Youtube ASJUBI40, una asociación que pretende defender los derechos de los trabajadores que han cotizado hasta 40 años de su vida. Su crítica hace referencia a ciertas profesiones de riesgo, como bomberos o mineros, que pueden acogerse a una jubilación anticipada sin ser castigados con disminuciones constantes de la cuantía. Este beneficio les permite acceder a coeficientes reductores que les permiten rebajar su edad mínima de retiro. Según los datos compilados por la agrupación, hay más de 900.000 jubilados españoles con largas carreras de cotización, que han sufrido una reducción en su nómina cuando se han retirado anticipadamente. “Somos la generación que hemos cotizado desde los 15 años, penalizada de por vida. Un agravio comparativo con otros colectivos que sí se pueden jubilar a los 60 años con el 100%”, protesta la jubilada. España se encuentra en una encrucijada con respecto a las pensiones, puesto que cada vez se jubilan más ciudadanos, mientras que la reducción de la natalidad provoca que no se produzca el necesario relevo generacional. Según señala Carmen, su generación comenzó a trabajar muy pronto, durante la adolescencia, pero este esfuerzo inicial no se ve recompensado actualmente en su pensión. “No habrá más gente que se jubile a nuestra edad y con tantos años cotizados”, advierte.