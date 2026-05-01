Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo del zodíaco hoy, viernes 1 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Puede que empieces a cuestionar una elección que ya habías tomado, pero eso no te beneficiaría. Reafirma que estás actuando de la manera correcta, sea cual sea, para no dar marcha atrás ni deshacer el valioso recorrido que ya has hecho. Capricornio, hoy podrías dudar de una decisión laboral que ya habías tomado. Esa vacilación no te beneficiará ni a ti ni a tus avances. Refuerza tu confianza y actúa con firmeza: vas por buen camino. Si sostienes tu elección, el trabajo fluirá y consolidarás lo logrado. Capricornio, hoy el amor fluye mejor con gestos simples y honestidad. La paciencia te acerca a la respuesta que esperas. Tu mayor compatibilidad es con Tauro: comparten lealtad y metas a largo plazo. Su calma equilibra tu ambición. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; avanza paso a paso con metas claras y una ética de trabajo firme. Reservado pero leal, valora la responsabilidad y la estabilidad, enfocándose en resultados prácticos y duraderos. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mantén la confianza en la decisión que ya tomaste y evita reabrirla hoy. Refuerza tu convicción con una acción concreta que te acerque a tu meta. Si surge la duda, recuerda el progreso logrado y sigue adelante sin mirar atrás.