Hoy viernes 1 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. La irritación o sensibilidad excesiva que alguien de tu familia muestre estos días puede deberse a cambios de los que aún no estás al tanto. Por eso, ahora no puedes entender lo que todavía no ha sucedido. Ten paciencia: pronto todo cobrará sentido. En el trabajo, Virgo podría notar cierta tensión por el enfado de alguien cercano, lo que distraerá un poco. Mantén la calma y no saques conclusiones: aún faltan datos y pronto todo encajará. Concéntrate en tareas claras y evita decisiones sensibles por ahora. La paciencia te permitirá avanzar de forma segura hasta que llegue la información que necesitas. Hoy, Virgo, el amor avanza si sueltas el análisis y muestras calidez. Un detalle sencillo abrirá una puerta que llevas tiempo tocando. Compatibilidad: Tauro, por su estabilidad y afecto constante, armoniza con tu necesidad de seguridad y realismo. Virgo es detallista, analítico y práctico. Observa con atención y busca el orden y la eficiencia en cada tarea. Reservado y servicial, disfruta mejorar lo que le rodea. Su perfeccionismo nace del deseo de aportar calidad y claridad. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso. Practica la paciencia y no te tomes las reacciones ajenas como algo personal. Mantén una comunicación calmada y empática sin presionar por respuestas. Cuida tu equilibrio: sigue tus rutinas, respira profundo y espera a que la información llegue.