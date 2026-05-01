Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que aguarda a tu signo hoy, viernes 1 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Transformarse es asunto de valientes y, a veces, el miedo te atrapa. Puedes actuar aun con temor, pero necesitas convertirte en tu mejor versión. Para lograrlo, cuentas con el apoyo profesional de un amigo, alguien que ya se ha ofrecido a ayudarte en otras ocasiones. Da el paso. Hoy en el trabajo, Escorpio, sentirás el impulso de cambiar lo que te estanca. Aunque haya miedo, podrás avanzar si te enfocas en tu mejor versión. Acepta la ayuda de ese amigo profesional que ya se ofreció antes y da el paso. Una decisión valiente abrirá oportunidades y mejorará tu jornada. Hoy, Escorpio, el amor se activa: una conversación sincera aclarará dudas y reavivará la chispa. Tu mayor compatibilidad hoy es con Piscis, cuya empatía equilibra tu intensidad y facilita acuerdos duraderos. Escorpio es intenso y reservado; observa en silencio y va al fondo de todo. Su intuición aguda y su voluntad férrea lo vuelven decidido y magnético. Es leal y protector con quienes ama, pero puede mostrarse celoso o posesivo. Valora la verdad, la transformación y renace con fuerza ante las crisis. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Actúa pese al miedo con un gesto valiente y concreto hoy. Acepta la ayuda del amigo que ya te ofreció su apoyo profesional y define un primer paso. Enfoca tu intensidad escorpiana en tu mejor versión: respira, confía y avanza.