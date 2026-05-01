Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, viernes 1 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Pon en orden ese asunto familiar que no está como quisieras. Tal vez baste con sentarte a conversar con tus hijos o tus padres y decirles con claridad lo que realmente quieres. Aliviarás mucha angustia y comprobarás que su respuesta será muy positiva. Leo, al reorganizar ese asunto familiar y hablar con los tuyos, liberarás angustias y ganarás claridad. Llegarás al trabajo más enfocado y resolverás pendientes con agilidad. Esa energía positiva hará que colegas y jefes te apoyen y valoren tus propuestas. Prioriza y comunica con calma para aprovechar el impulso. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu carisma atrae y una charla honesta puede fortalecer un vínculo clave. Compatibilidad destacada con Aries: comparten fuego y liderazgo, generando chispa inmediata y apoyo mutuo. Leo es carismático, seguro de sí mismo y le encanta brillar. Su energía cálida atrae a los demás y suele tomar el liderazgo con naturalidad. También es leal y generoso, pero puede volverse orgulloso si no se siente valorado. Busca reconocimiento y expresa su creatividad con pasión. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Con tu fuerza de Leo, toma la iniciativa y reorganiza ese asunto familiar. Habla con tus hijos o tus padres y expresa con claridad lo que realmente deseas. Confía en una reacción positiva y suelta la angustia para avanzar con ligereza.