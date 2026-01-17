La Agencia Tributaria ha comenzado una reforma sustancial en el control de las transacciones electrónicas, con el propósito de optimizar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

El nuevo entorno digital, caracterizado por el incremento de los pagos con tarjeta y aplicaciones móviles, ha requerido el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión financiera.

Mediante un nuevo real decreto, actualmente en fase final de tramitación, el Gobierno establecerá mayores exigencias de información a las entidades financieras.

Esta medida impactará tanto a particulares como a autónomos y empresas que reciben pagos a través de tarjetas, Bizum o PayPal.

Hacienda no perdona: a partir de ahora, hay que declarar los pagos con tarjeta si superan esta cantidad (foto: archivo).

Hacienda obliga a declarar pagos que excedan un monto

Las entidades emisoras de tarjetas (crédito, débito y medios de pago similares) están obligadas a presentar un informe anual obligatorio a Hacienda que contenga la siguiente información:

Información a declarar por las entidades (si se supera el umbral):

Identificación del titular: Nombre completo y NIF/CIF, sea persona física o jurídica.

Número total de operaciones: Cantidad de transacciones realizadas en el año.

Importe total anual de transacciones: Suma de todas las compras y retiradas de efectivo realizadas con esa tarjeta.

La Agencia Tributaria española obliga a entidades emisoras de tarjetas a informar sobre movimientos que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta, incluyendo titulares, número de operaciones e importe total, a partir de los movimientos de 2025, con la primera declaración en 2026, para combatir fraude y blanqueo de capitales.

Implicaciones para autónomos y pequeñas empresas

La medida impactará de manera significativa a los autónomos y negocios que operan con efectivo limitado, tales como tiendas en línea, comercios, profesionales independientes y empresas de servicios.

A partir del año 2026, se implementará el primer ejercicio de control fundamentado en los movimientos del año 2025. Esto permitirá a la Agencia Tributaria contar con una visión detallada de los ingresos obtenidos a través de medios digitales, sin la necesidad de requerimientos individuales.

Razones para implementar el control de pagos con tarjeta

El objetivo principal es reducir la economía sumergida y fomentar una tributación más justa. En palabras del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema busca “adaptarse al contexto digital y garantizar una mayor equidad fiscal mediante controles automatizados y no invasivos”.

La medida también responde a una directiva europea que impulsa a los Estados miembros a mejorar la transparencia en las operaciones digitales, especialmente tras el incremento del comercio electrónico y la diversificación de plataformas de pago.

Con esta iniciativa, España se alinea con otros países que ya implementan informes automatizados sobre pagos electrónicos y que exigen a las entidades financieras mayor implicación en la lucha contra la evasión.