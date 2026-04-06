Millones de personas sueñan con llegar a su edad de jubilación para poder disfrutar de un merecido descanso luego de años de trabajo. Sin embargo, existen ciertos casos que rompen por completo con la imagen tradicional de la jubilación entendida como una etapa de descanso merecido tras toda una vida de esfuerzo. Ese es el caso de Ángel Martín. A sus 77 años, este trabajador madrileño continúa subido a una excavadora, no por una afición tardía ni por un deseo incombustible de emprender a una edad avanzada, sino por una cruda y asfixiante necesidad económica que comparten miles de pensionistas en España. Ángel fue uno de los tantos trabajadores que sufrieron las devastadoras consecuencias de la crisis financiera de 2008. Dedicado toda su vida al oficio de electricista, fue despedido a los 60 años y, ante la imposibilidad de reincorporarse a un mercado laboral hostil con los perfiles senior, no vio otra salida que solicitar la jubilación anticipada. Esta decisión forzosa arrastró consigo una fuerte penalización en el importe final de su prestación, dejándole una pensión definitiva de apenas 850 euros mensuales. La verdadera asfixia para Ángel llegó cuando las cuentas simplemente dejaron de salir. Con una pensión fija de 850 euros, el precio del alquiler de su vivienda ascendía a los 840 euros. La realidad le dejaba un margen de tan solo 10 euros al mes para afrontar las facturas de luz, agua, gas y, por supuesto, la cesta de la compra. El jubilado lo resumió con dolorosa claridad en televisión al recordar esa etapa crítica de su vida: “Era imposible vivir”. Fue a los 73 años cuando decidió que no podía cruzarse de brazos esperando un milagro del sistema. Sabía perfectamente que las empresas no contratan a personas de su edad, una realidad que él mismo describió con una frase demoledora: “Con 65 años, ¿quién te da trabajo? Nadie”. Por tanto, comprendió que si quería generar ingresos adicionales, tendría que inventarse su propio empleo y trabajar de manera totalmente independiente. Sin experiencia previa en el manejo de maquinaria pesada pero con una valentía forjada por la necesidad extrema, Ángel acudió a una entidad bancaria y solicitó un préstamo para endeudarse en 50.000 euros. Con ese dinero adquirió una retroexcavadora. La audacia de la operación cobra todavía más valor al escuchar las propias palabras del protagonista sobre cómo fueron sus inicios con la máquina: “Nadie me enseñó a manejar esa máquina, la compré, me subí y me puse a trabajar”. Hoy en día, cuatro años después de aquella arriesgada maniobra, Ángel logra facturar entre 3.000 y 3.500 euros mensuales de media, dependiendo del volumen de horas y los encargos que consiga encadenar. Aunque sus ingresos han mejorado de forma notable y ahora puede respirar sin el miedo constante a las facturas, su pensión se ha visto recortada a la mitad por ley al compatibilizarla con una actividad económica por cuenta propia. El fenómeno de los “jubilados que trabajan”, o silver economy, se está consolidando no solo como una opción de envejecimiento activo, sino como una necesidad para evitar la exclusión social o la pobreza energética, especialmente en entornos urbanos donde los costes de vivienda son elevados, algo que también preocupa a la Seguridad Social en sus informes sobre sostenibilidad. A pesar del indudable éxito comercial y la admiración que despierta su capacidad de reinvención, Ángel no romantiza su situación actual. Mantiene los pies en el suelo y recuerda que la fatiga física y el riesgo financiero a los 77 años son peajes demasiado altos que nadie debería pagar tras haber cotizado toda la vida. Su conclusión sobre su presente laboral sigue siendo igual de tajante y sincera: “He tenido que coger ese tipo de trabajo porque no tenía otro para poder subsistir. Si tuviera una pensión digna, no estaría trabajando en estos momentos”.