Tener una segunda vivienda en España no es sólo una meta patrimonial: ahora también implica una obligación fiscal ineludible. La normativa de la Agencia Tributaria obliga a declarar cada inmueble que no cumpla la función de domicilio habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ignorar este requisito puede conllevar sanciones que escalan desde recargos económicos hasta acusaciones por fraude. “Cualquier persona que posea una segunda propiedad está obligada a incluirla en su declaración de la renta, independientemente de si la utiliza o no”, advierten los expertos de Tax Down. El cambio legal forma parte de un plan de control del mercado inmobiliario. La Administración cruza datos catastrales y bancarios para detectar viviendas no declaradas, alquileres en negro y discrepancias de valor. En este escenario, conocer los detalles del nuevo régimen resulta esencial para evitar sobresaltos con Hacienda. Si la vivienda está alquilada Los propietarios deben declarar los ingresos como rendimientos del capital inmobiliario. Hacienda permite deducir gastos justificados, como: Pero solo se tributa por la ganancia neta, es decir, los ingresos menos los gastos deducibles. Si la vivienda está vacía Aunque no genere ingresos, hay que declarar una “renta imputada”. Es una cantidad fija que calcula Hacienda según el valor catastral: “El rendimiento imputado refleja la capacidad económica real del contribuyente”, explica una fuente de la Administración Tributaria. No incluir una segunda vivienda en la declaración de la renta puede considerarse una infracción tributaria. Dependiendo del caso, incluso podría tratarse como fraude fiscal. Las multas se calculan sobre el monto que se dejó de pagar. Los recargos van del 50 % al 150 %, según la gravedad de la omisión. Si Hacienda detecta alquileres no declarados, la sanción puede ser aún mayor. En palabras de la Agencia Tributaria: “La ocultación reiterada de ingresos puede derivar en un delito fiscal”. ¿Cómo lo detecta Hacienda?La Administración cuenta con herramientas de big data que cruzan información del Catastro, bancos y plataformas de alquiler turístico. Así puede identificar viviendas no declaradas y comprobar si están alquiladas o desocupadas.