La crisis inflacionaria de los últimos años ha golpeado duramente la economía de los hogares más vulnerables, dificultando el acceso a bienes de primera necesidad. Para mitigar esta situación, el Gobierno mantiene activo un escudo social diseñado para garantizar unos ingresos básicos a las personas que carecen de recursos suficientes para subsistir. Esta prestación no contributiva actúa como una red de seguridad de último recurso, complementando los ingresos de las familias hasta alcanzar un umbral mínimo garantizado por ley. Con la entrada del nuevo año, los límites económicos para acceder a este dinero han sido revisados y actualizados para adaptarse al coste de vida actual. Para que la Seguridad Social apruebe la concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el solicitante debe demostrar una situación de vulnerabilidad económica. Esto significa que el promedio mensual de sus rentas e ingresos del ejercicio anterior debe ser inferior a la renta garantizada que le correspondería por sus circunstancias familiares. Además de los ingresos corrientes, el organismo evalúa el patrimonio neto del solicitante, excluyendo el valor de su vivienda habitual. Para una persona que vive sola, el límite de patrimonio en 2026 se sitúa en 26.409,60 euros. Si el solicitante supera esta cantidad en cuentas bancarias, propiedades secundarias o inversiones, la solicitud será denegada automáticamente, independientemente de sus ingresos mensuales actuales. Uno de los mayores temores de los beneficiarios es perder la ayuda económica si consiguen un empleo temporal o a tiempo parcial. Para evitar desincentivar la búsqueda de trabajo, la normativa actual permite compatibilizar el cobro de la prestación con las rentas salariales, siempre que estas no superen los límites reglamentarios. Si el beneficiario empieza a trabajar, el importe de la ayuda estatal se ajustará en función de su nuevo salario. No se pierde el derecho de forma automática; la Seguridad Social recalcula la diferencia entre el sueldo obtenido y el umbral mínimo garantizado, abonando la cantidad restante para asegurar que el trabajador no vea reducidos sus ingresos totales al reincorporarse al mercado laboral. Es habitual confundir esta renta mínima garantizada con los tradicionales subsidios por desempleo gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La diferencia fundamental radica en que el paro es una prestación contributiva a la que se tiene derecho por haber cotizado previamente trabajando, y tiene una duración limitada en el tiempo. Por el contrario, la renta mínima es una prestación de carácter asistencial, financiada mediante impuestos generales y no vinculada a las cotizaciones previas del solicitante. Se concede de forma indefinida mientras persista la situación de necesidad económica y se sigan cumpliendo los requisitos de renta y patrimonio exigidos por el organismo público.