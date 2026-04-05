La Armada española iniciará este lunes su mayor ejercicio nacional de seguridad marítima, Marsec-26, en el que participarán 26 agencias y organismos con competencias en el ámbito marítimo. Por primera vez, la ciudad de Melilla formará parte de los escenarios del ejercicio, en un contexto en el que este territorio, ubicado en el norte de África, pertenece a España desde hace más de 500 años, aunque Marruecos lo reivindica como propio desde su independencia en 1956. Según ha informado la Comandancia Naval de Melilla, el objetivo principal de este despliegue es reforzar la cooperación y el conocimiento mutuo entre las distintas instituciones implicadas en la seguridad marítima, a través de la planificación y ejecución de operaciones que simulan situaciones reales. En Marsec-26 trabajarán de forma conjunta 26 agencias y organismos con competencias en el ámbito marítimo, que afrontarán distintos tipos de incidencias que actualmente amenazan la seguridad en los mares. El ejercicio busca mejorar la capacidad de respuesta coordinada ante escenarios complejos, reforzando la colaboración entre entidades encargadas de la protección de los espacios marítimos. Las maniobras se desarrollarán en la zona identificada como de “interés preferente para España” en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, con un total de 15 escenarios distribuidos en distintos puntos del litoral español. Entre las operaciones previstas se incluyen el control del tráfico marítimo, rescates de tripulaciones de pesqueros hundidos y actuaciones contra el narcotráfico. Los incidentes simulados abarcarán operaciones de ciberseguridad, maniobras de buceo, gestión de crisis sanitarias en buques y la recreación de un accidente aéreo en el litoral, entre otros supuestos que exigen una respuesta rápida y coordinada. Como principal novedad, uno de los escenarios se desarrollará en Melilla, donde se simulará una explosión en un buque dentro de la dársena. El incidente provocará una vía de agua que hará encallar la embarcación, acompañada de un derrame de combustible, poniendo a prueba la capacidad de actuación de los equipos implicados.