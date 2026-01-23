Una plataforma española busca conectar a marcas con creadores de contenido generado por usuarios. La propuesta es totalmente innovadora: las marcas publican una consigna clara y los creadores deben presentar propuestas a medida, con la contratación, la entrega de contenidos y pagos centralizados en una sola plataforma.

Se trata de UGC Slalom, el primer marketplace de contenido generado por usuarios de España. La plataforma nació en septiembre de 2025 dentro del ecosistema de Slalom Agency, la agencia creada por Pia Mill y Berta Quirante.

UGC Slalom propone profesionalizar el contenido generado por usuarios a través de un marketplace que prioriza la calidad por sobre los seguidores. (Imagen: Slalom Agency)

La decisión de ambas fundadoras no fue una apuesta al azar, dado que detectaron que existía la necesidad de crear una plataforma que gestione el proceso de conectar a los UGC con las marcas: “Teníamos clientes que nos pedían este tipo de servicio y nos dimos cuenta que, a medida que íbamos teniendo más volumen de trabajo con marcas, faltaba una herramienta para poder sintetizar el proceso”, señala Quirante, cofundadora y directora de marketing, en diálogo con El Cronista España.

De acuerdo a un informe elaborado por Kolsquare Budget Report 2025, el sector de UGC generó 781 millones de euros en España durante 2024, impulsado por el giro de las marcas hacia formatos más auténticos y eficientes.

UGC Slalom irrumpe en el mercado español: cómo funciona

A diferencia de otras plataformas o agencias tradicionales, UGC Slalom pone el foco exclusivamente en la calidad del contenido, y no en métricas habituales como el número de seguidores o el alcance en redes sociales. “Nos da igual cuántos followers tenga un creador o en qué canal publique. Lo que evaluamos es su capacidad para crear contenido de calidad”, subraya Mill.

Para garantizar ese estándar, la plataforma aplica un proceso de curaduría previo. Todos los creadores deben presentar un portfolio y, en caso de no tenerlo, se les solicita una prueba de contenido. Además, se evalúa la adecuación del perfil a los distintos públicos objetivo de las marcas. “No es solo que el vídeo esté bien producido, sino que pueda funcionar para el target concreto de cada campaña”, explica la CEO.

A esto se suma tres requisitos excluyentes: ser mayor de edad, cumplir con estándares mínimos de calidad profesional y poder emitir facturas, un punto que, según las fundadoras, marca una diferencia frente a otras plataformas que operan con pagos en forma de vales o tarjeta regalo.

Así funciona el sistema para contratar contenido UGC sin mirar seguidores: planean facturar 1 millón de euros el primer año. (Imagen: Slalom UGC)

Crecimiento basado en volumen, no en precios

UGC Slalom proyecta una facturación de un millón de euros en su primer año y 7,7 millones en el tercero, un crecimiento que, según sus fundadoras, estará impulsado principalmente por el aumento del volumen de campañas y la expansión geográfica, y no por subidas de precios. “Nuestro modelo se apoya en el volumen. Vemos que ya está creciendo este año y la idea es que esa dinámica no se detenga”, señala Mill.

En la actualidad, la plataforma reúne a unas 80 marcas registradas y cerca de 700 creadores de contenido. Entre sus clientes más relevantes figuran Perspirex, Hero, CBRE y Elle. El proyecto cuenta además con el respaldo de Wizard Partners.

Expansión europea y mirada a largo plazo

Una vez afianzada en el mercado local, la compañía planea dar el salto al resto de Europa. “Nos hace ilusión estar por Europa con nuestros países vecinos y también crecer en volumen a nivel de millones”, subraya la ejecutiva.

En consonancia, su compañera señala que “podrían surgir oportunidades en otros mercados, como Sudamérica, donde el idioma facilita mucho las cosas”. Los Estados Unidos no está descartado, aunque reconocen que se trata de un mercado más maduro y competitivo. “Es difícil entrar por el idioma.”

Dentro de los próximos cinco años, las fundadoras imaginan a UGC Slalom no solo como una plataforma con mayor volumen de negocio y presencia internacional, sino también como un producto tecnológico más robusto. “La idea es seguir desarrollando la plataforma, sumar más funcionalidades, más idiomas y adaptarla a los distintos mercados”, concluye Mill.