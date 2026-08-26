El borrador “mágico” de Mercadona: este producto elimina manchas y suciedad en superficies difíciles de limpiar.

Hay manchas y roces que parecen imposibles de eliminar, especialmente los que aparecen en paredes, puertas, rodapiés y otras superficies de uso frecuente. Para estos casos, Mercadona en España cuenta entre su oferta con un producto de limpieza pensado para actuar sobre la suciedad más difícil de forma rápida y sencilla.

Se trata del Borrador mágico Bosque Verde, un estropajo especial que permite limpiar distintas superficies del hogar y también objetos como mochilas, estuches o zapatillas deportivas. Su formato de dos caras y su composición de espuma de poliuretano y espuma de melamina hacen que sea un producto versátil para las tareas de limpieza.

Así funciona el Borrador mágico de Mercadona para eliminar manchas y roces

El Borrador mágico es un estropajo compuesto por dos caras diferenciadas. La cara A, de color blanco, está destinada a eliminar la suciedad más difícil, mientras que la cara B, de color rojo, permite retirar los posibles residuos que queden después de la limpieza.

Para utilizarlo, primero hay que humedecer el borrador con abundante agua y escurrirlo bien, hasta conseguir que no gotee. Después, se debe frotar suavemente la superficie con la cara blanca. Una vez eliminada la suciedad, se utiliza la cara roja para retirar los residuos que hayan podido quedar.

Mercadona recomienda realizar previamente una prueba en una pequeña zona. Al tratarse de un producto microabrasivo, no está recomendado para superficies muy delicadas, como pantallas de televisión, muebles de madera con barniz o vitrocerámicas.

El borrador “mágico” de Mercadona: este producto elimina manchas y suciedad en superficies difíciles de limpiar. Mercadona

Todas las características y usos del Borrador mágico Bosque Verde

Para la vuelta al cole

Paredes y puertas: permite eliminar marcas de ceras, lápices y rotuladores, además de manchas, restregones y arañazos.

Mochilas: puede utilizarse para retirar la suciedad acumulada durante el verano.

Estuches de lápices: ayuda a limpiar las manchas y restos de suciedad habituales.

Zapatillas deportivas: permite recuperar el aspecto de la goma blanca de la suela y la puntera.

Para la limpieza del hogar

Rodapiés y zonas de paso: ayuda a eliminar manchas de zapatos, roces y marcas provocadas por carritos.

Paredes y techos: puede utilizarse sobre determinadas manchas de humedad y restos de moho y hongos, frotando y enjuagando con frecuencia.

Sillas de polipiel y sofás: permite retirar diferentes tipos de suciedad de estas superficies.

Interruptores: ayuda a eliminar las marcas de dedos y otras manchas que pueden oscurecerlos.

Azulejos y juntas: sirve para retirar suciedad y manchas de moho que aparecen en las juntas.

Plancha de ropa: puede utilizarse para eliminar determinadas marcas de quemado de la base.

El borrador “mágico” de Mercadona elimina manchas y suciedad en superficies difíciles de limpiar. Mercadona

Cuánto cuesta el Borrador mágico de Mercadona y cómo comprarlo

El Borrador mágico Bosque Verde de Mercadona se comercializa en un paquete de tres unidades. Su precio es de 1,45 euros por el paquete.

Para comprarlo, los consumidores pueden encontrarlo en los establecimientos de Mercadona dentro de su sección de productos de limpieza, aunque la disponibilidad puede variar según la tienda. Su formato permite disponer de varias unidades para utilizarlo en diferentes zonas y tareas de limpieza del hogar.