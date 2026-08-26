En España, el precio medio de la luz para el jueves, 27 de agosto de 2026 será de 111.53 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 60 % respecto al valor de ayer que fue de 110.86 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 27 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 188,55 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 188.55 euros De 8:00 a 9:00 184.18 euros De 21:00 a 22:00 180.03 euros De 9:00 a 10:00 180.01 euros De 0:00 a 1:00 176.67 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 27 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 0.51 euros De 16:00 a 17:00 0.51 euros De 17:00 a 18:00 1.05 euros De 14:00 a 15:00 1.08 euros De 13:00 a 14:00 1.85 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 176.67 De 1:00 a 2:00 176.46 De 2:00 a 3:00 174.88 De 3:00 a 4:00 173.3 De 4:00 a 5:00 166.28 De 5:00 a 6:00 154.93 De 6:00 a 7:00 163.22 De 7:00 a 8:00 176.67 De 8:00 a 9:00 184.18 De 9:00 a 10:00 180.01 De 10:00 a 11:00 124.57 De 11:00 a 12:00 38.77 De 12:00 a 13:00 5.1 De 13:00 a 14:00 1.85 De 14:00 a 15:00 1.08 De 15:00 a 16:00 0.51 De 16:00 a 17:00 0.51 De 17:00 a 18:00 1.05 De 18:00 a 19:00 5.88 De 19:00 a 20:00 67.99 De 20:00 a 21:00 159.35 De 21:00 a 22:00 180.03 De 22:00 a 23:00 188.55 De 23:00 a 24:00 174.88

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no vayas a utilizarlas.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.

Contenido generado por inteligencia artificial.