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En España, el precio medio de la luz para el jueves, 27 de agosto de 2026 será de 111.53 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 60 % respecto al valor de ayer que fue de 110.86 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 27 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 188,55 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|188.55 euros
|De 8:00 a 9:00
|184.18 euros
|De 21:00 a 22:00
|180.03 euros
|De 9:00 a 10:00
|180.01 euros
|De 0:00 a 1:00
|176.67 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 27 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|0.51 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.51 euros
|De 17:00 a 18:00
|1.05 euros
|De 14:00 a 15:00
|1.08 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.85 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|176.67
|De 1:00 a 2:00
|176.46
|De 2:00 a 3:00
|174.88
|De 3:00 a 4:00
|173.3
|De 4:00 a 5:00
|166.28
|De 5:00 a 6:00
|154.93
|De 6:00 a 7:00
|163.22
|De 7:00 a 8:00
|176.67
|De 8:00 a 9:00
|184.18
|De 9:00 a 10:00
|180.01
|De 10:00 a 11:00
|124.57
|De 11:00 a 12:00
|38.77
|De 12:00 a 13:00
|5.1
|De 13:00 a 14:00
|1.85
|De 14:00 a 15:00
|1.08
|De 15:00 a 16:00
|0.51
|De 16:00 a 17:00
|0.51
|De 17:00 a 18:00
|1.05
|De 18:00 a 19:00
|5.88
|De 19:00 a 20:00
|67.99
|De 20:00 a 21:00
|159.35
|De 21:00 a 22:00
|180.03
|De 22:00 a 23:00
|188.55
|De 23:00 a 24:00
|174.88
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no vayas a utilizarlas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.
Contenido generado por inteligencia artificial.