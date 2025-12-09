Habrá cierre de cuentas bancarias en diciembre para quienes no entreguen esta documentación

Millones de usuarios en España utilizan Bizum cada mes para pagar, enviar dinero o hacer donaciones con rapidez. Sin embargo, no todos conocen los límites diarios y mensuales que impone esta plataforma, ni las consecuencias de sobrepasarlos.

Aunque puede parecer un simple tope de seguridad, superar ciertas cantidades puede derivar en el bloqueo preventivo de tu cuenta o incluso en una revisión por parte de tu banco.

Las transferencias a través de Bizum deben cumplir límites diarios y mensuales para evitar bloqueos.

Cuál es el límite máximo permitido en Bizum

Los límites no son iguales para todos los bancos, pero existen unos mínimos y máximos comunes establecidos por Bizum que sirven como guía general:

Monto mínimo por operación : 0,50 euros

Monto máximo por operación : 1000 euros

Límite diario de envíos : 60 operaciones

Límite mensual : hasta 5000 euros recibidos

Número máximo de destinatarios por operación múltiple: 30

Superar cualquiera de estos umbrales puede activar una alerta de seguridad automática. Los bancos, según su política interna, pueden decidir bloquear temporalmente la cuenta Bizum, inhabilitar envíos o exigir justificaciones del movimiento.

En el caso de entidades como CaixaBank, BBVA, Santander o ING, los límites pueden variar ligeramente. Es recomendable consultar directamente con la aplicación bancaria o en la sección de Bizum dentro del portal del banco.

Por qué Bizum bloquea algunas cuentas tras ciertas transferencias

Aunque no se trata de un “bloqueo total” como indica el título viral de algunos medios, sí puede producirse una limitación temporal de la funcionalidad, especialmente cuando se detectan:

Envíos superiores a 1000 euros en una sola transacción.

Más de 60 operaciones en un día.

Acumulación de ingresos por encima de 5000 euros en un mes.

Transferencias sospechosas o patrones inusuales (como envíos a muchos destinatarios en poco tiempo).

Estas medidas tienen como fin prevenir fraudes, blanqueo de capitales o suplantaciones de identidad. De hecho, algunos bancos notifican automáticamente al usuario cuando se alcanza un umbral crítico o cuando una operación ha sido retenida para verificación.

En muchos casos, el desbloqueo puede solicitarse desde la app bancaria, mediante verificación de identidad o revisión de actividad.

El sistema también impone un tope mensual de 5000 euros como máximo de ingresos a cuenta.

Cómo evitar problemas y usar Bizum con seguridad

Para seguir usando Bizum sin interrupciones ni bloqueos, ten en cuenta estas recomendaciones:

No envíes más de 1000 euros en una sola transferencia. Si necesitas mandar más dinero, fracciona el pago.

Lleva control de tus movimientos mensuales. Si estás cerca de los 5000 euros, considera otros métodos de pago.

Evita compartir tu móvil con terceros para transacciones. La identidad está vinculada a tu número y DNI.

No uses Bizum para operaciones comerciales si no está habilitado para ello (algunas cuentas personales no permiten ventas).

Revisa los límites específicos de tu banco: aunque Bizum establece un marco general, cada entidad puede tener restricciones adicionales.