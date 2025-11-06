Banco Santander, Fundación Universia e IE University lanzaron una nueva edición de Santander Líderes para la Inclusión Global, un programa pensado para que profesionales con discapacidad de España, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay puedan acceder a una semana de formación ejecutiva en Madrid con todos los gastos cubiertos. La iniciativa se impartirá del 20 al 24 de abril de 2026 en IE Tower, el campus vertical de IE University en Madrid.

La convocatoria ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre. Podrán presentarse profesionales con discapacidad con formación universitaria y entre 5 y 10 años de experiencia laboral, que busquen dar un salto en posiciones de liderazgo dentro de empresas y organizaciones de la región.

Formación 100% financiada

El programa cubrirá transporte, alojamiento y los recursos necesarios para garantizar la participación en igualdad de condiciones. Es decir: las personas seleccionadas viajarán a Madrid con el viaje costeado por Santander y contarán con apoyos de accesibilidad durante toda la formación. El objetivo es eliminar barreras económicas y logísticas para que el talento con discapacidad pueda acceder a formación de alto nivel.

Según explican desde Fundación Universia, esta iniciativa tiene vocación de alcance global y se enmarca en su trabajo para promocionar el talento con discapacidad en el ámbito empresarial y favorecer su acceso a puestos de decisión.

Quiénes pueden postular

El curso está dirigido a 25 profesionales con discapacidad procedentes de los siete países iberoamericanos mencionados. Se valorará que tengan trayectoria demostrada, interés en la gestión de equipos y capacidad para aplicar lo aprendido en sus organizaciones. La solicitud puede realizarse a través de la plataforma de Santander Open Academy en el enlace oficial del programa.

La iniciativa está impulsada por Fundación Universia y cuenta con la colaboración de la Fundación IE de IE University, lo que permite articular una propuesta académica con enfoque práctico en liderazgo, sostenibilidad, innovación e inclusión.

Una semana de trabajo en IE Tower

La formación se desarrollará en el campus vertical de IE University en Madrid y estará a cargo de un panel de expertos de IE. Habrá sesiones presenciales, dinámicas colaborativas y espacios de networking entre los participantes de los distintos países. IE University, reconocida en rankings internacionales como los de Financial Times o QS, ofrecerá su ecosistema de aprendizaje tecnológico y global, en el que participan estudiantes de más de 160 países y un claustro de más de 2000 profesores full-time y adjuntos.

El programa busca que los asistentes regresen a sus países con herramientas concretas de liderazgo inclusivo, mayor proyección profesional y una red de contactos iberoamericana. La inscripción puede realizarse hasta el 27 de noviembre en el sitio oficial: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/lideres-para-la-inclusion-global.