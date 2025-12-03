El SEPE aplica desde noviembre de 2024 una reforma del nivel asistencial por desempleo. Estos cambios actualizan importes y requisitos para personas que han trabajado poco tiempo y no pueden acceder al paro contributivo. Muchas mujeres con trayectorias laborales parciales, un perfil que suele aparecer en prensa como “amas de casa”, pueden solicitar esta ayuda si cumplen con la cotización mínima.

La cuantía puede llegar a 6660 euros al año, siempre que la persona reciba los dos primeros tramos completos del subsidio. El cálculo surge de la suma de los pagos actualizados del SEPE. Esta ayuda forma parte del subsidio por cotización insuficiente, que se activa solo cuando existe cotización previa, aunque sea breve.

Cómo se llega a los 6660 euros anuales

El subsidio por cotización insuficiente se otorga cuando la persona ha trabajado al menos 90 días (o 180 días si no tiene cargas familiares) y está en situación legal de desempleo. La reforma establece tres tramos: 570 euros al mes los primeros seis meses, 540 euros los seis siguientes y 480 euros a partir de entonces.

La cifra anual de 6660 euros se obtiene sumando los primeros dos tramos durante un año. Solo quienes cumplan todos los requisitos pueden alcanzar este importe. Aunque el título menciona “amas de casa”, la normativa no incluye esa categoría: la ayuda es para cualquier persona que haya cotizado lo necesario, sin distinción profesional.

Ayuda de 6660 euros al año para amas de casa: cómo pedirla y requisitos 2026.

¿Quién puede solicitar esta ayuda del SEPE?

Pueden solicitarla quienes estén en desempleo, inscritas como demandantes y que cumplan los límites de renta. También deben acreditar cotización suficiente para acceder al nivel asistencial, aun cuando no alcancen los 360 días del paro contributivo. La ayuda exige documentación básica: DNI, vida laboral, fin de contrato y pruebas de ingresos.

El trámite puede hacerse por la sede electrónica del SEPE o en oficinas con cita previa. Es importante renovar la demanda de empleo y mantener la situación legal de desempleo durante todo el período en el que se percibe la ayuda. La aprobación depende del cumplimiento estricto de los requisitos económicos y administrativos.

Por qué esta ayuda aparece asociada a “amas de casa”

El vínculo con las “amas de casa” surge porque muchos perfiles de mujeres encajan en los supuestos del subsidio: trabajos esporádicos, empleos de corta duración o cotizaciones intermitentes. Estas situaciones dificultan el acceso al paro contributivo, pero sí permiten acceder al subsidio asistencial.

La reforma del nivel asistencial refuerza esta cobertura. Los tres tramos facilitan un apoyo inicial más alto y se ajustan al IPREM, lo que da un respiro económico a quienes tienen ingresos bajos. El subsidio también puede combinarse con acciones de activación laboral y programas formativos impulsados por el SEPE.

Cómo encaja en el nuevo sistema de ayudas

El subsidio forma parte del modelo renovado de protección por desempleo. Algunos cambios entran en vigor progresivamente durante 2025, como nuevas reglas de compatibilidad entre trabajo y subsidio o la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital. Estas medidas buscan evitar períodos sin ingresos y reforzar la estabilidad económica de quienes se encuentran en paro.

En este contexto, la ayuda que suma 6660 euros anuales actúa como apoyo clave para personas con cotizaciones cortas. Permite cubrir gastos básicos mientras se busca empleo o se participa en actividades formativas, ayudando a reducir la vulnerabilidad y a mejorar la inserción laboral.