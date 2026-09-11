Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del jueves 10 de septiembre

Durante el jueves, 10 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 03 06 14 33 36 47, la cifra complementaria es el 32 y el número de reintegro es el 8.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 2 ganadores con un premio de 400724.44 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 146975.2 euros.

Para el sorteo del jueves, 10 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.849.671 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.333.659,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 2 ganadores, por lo que el premio fue de 400724.44 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 146975.2 euros.

3.Cinco aciertos: 77 ganadores con un premio de 954,38 euros.

4.Cuatro aciertos: 5175 ganadores con un premio de 21,3 euros.

5.Tres aciertos: 89075 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 486870 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Define presupuesto y tiempo límite, evita perseguir pérdidas y haz pausas; el juego es ocio, no ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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