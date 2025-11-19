Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este miércoles, 19 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,62 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,43 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.28% en el precio de la gasolina y del -0.02% en el del gasóleo.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 19 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.269 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.614 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.535 euros

Ceuta: 1.259 euros hasta los 1.279 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 19 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.279 euros hasta los 1.749 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.63 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.589 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un alto índice de octano, diseñado para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que la convierte en una opción preferida para vehículos deportivos y de lujo.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.469 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde 1.464 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.749 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: