Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este domingo, 23 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,46 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,64 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,45 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.33% en el precio de la gasolina y del 0.15% en el del gasóleo.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 23 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.609 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.609 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.545 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.319 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 23 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.309 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.555 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un alto índice de octano, diseñado para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que la convierte en una opción preferida para vehículos deportivos y de lujo.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.799 euros

Barcelona: desde 1.469 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.739 euros

Fuente: narrativas-es

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y los vehículos eléctricos. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad debido a su bajo impacto ambiental y a las iniciativas gubernamentales que fomentan su uso.