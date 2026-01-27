El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ofrecen diversas ayudas económicas dirigidas a individuos que se encuentran en situación de desempleo.

Una de estas prestaciones es la renta activa de inserción (RAI), la cual proporciona el SEPE. Este respaldo económico asciende a 480 euros mensuales y tiene una duración total de 11 meses.

El objetivo de este apoyo financiero es “ aumentar las posibilidades de volver al mercado laboral de las personas trabajadoras desempleadas con especiales necesidades económicas y con dificultad de conseguir empleo ”, según se indica en la página web del organismo.

¿Quiénes pueden pedir la ayuda de 480 euros al mes?

En España, las amas de casa, un colectivo que no recibe subsidio por desempleo, tienen la posibilidad de solicitar esta ayuda de 480 euros mensuales.

Este apoyo económico se presenta como una opción valiosa para aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Ayuda de 480 euros para amas de casa: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos? (foto: archivo).

Requisitos para solicitar la ayuda de 480 euros

Las amas de casa que deseen solicitar la ayuda de 480 euros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No tener trabajo y estar anotado como solicitante de empleo , mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad.

, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el compromiso de actividad. Ser menor de 65 años.

No contar con ingresos mensuales propios superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) , excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Pueden acceder a la RAI las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual si tienen acreditada dicha condición ante la Administración competente, siempre que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar.

ante la Administración competente, siempre que no hayan sido beneficiarias con anterioridad de tres programas, que no convivan con la persona agresora, que figuren inscritas como demandantes de empleo y que cumplan el requisito de carencia de rentas de la unidad familiar. No haber sido beneficiario de tres derechos al programa de renta activa de inserción anteriores.

Guía para solicitar la ayuda de 480 euros destinada a amas de casa

Las amas de casa que deseen percibir la ayuda de 480 euros, deberán ingresar a la Sede Electrónica del SEPE o acudir a la oficina de prestaciones, oficina de registro o correo ordinario con Cl@ve PIN o certificado digital.

Si optan por el procedimiento online, deberán acceder a la web de la Sede Electrónica del SEPE y seleccionar el apartado de Acceso de Solicitudes y en Renta Activa de Inserción (RAI).

Posteriormente, deberán completar la información requerida y, en caso de que se apruebe la ayuda, los beneficiarios recibirán el pago entre los días 10 y 15 de cada mes.