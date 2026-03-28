Cuando fallece un ser querido, además del impacto emocional, surgen obligaciones legales que no pueden ser postergadas. La aceptación de una herencia no solo conlleva la recepción de bienes, sino que también implica la asunción de trámites fiscales que pueden influir en la situación financiera de los herederos. En España, cualquier transmisión hereditaria está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Antes de poder disponer del dinero o los bienes del difunto, los herederos deben cumplir con esta obligación tributaria y demostrar el pago ante la entidad financiera correspondiente. El Impuesto de Sucesiones en España regula la transmisión de bienes y derechos a causa de fallecimiento. Este tributo está regido por la Ley 29/1987, aunque su gestión ha sido delegada a las comunidades autónomas, las cuales implementan diversas bonificaciones y reducciones en función del territorio. El tributo debe ser liquidado en la comunidad autónoma donde residía el difunto, salvo en casos excepcionales. El plazo general para la presentación de la autoliquidación es de seis meses desde el fallecimiento, con la opción de solicitar una prórroga de otros seis meses dentro de los primeros cinco meses. A pesar de que el heredero no cuente con liquidez inmediata, la obligación fiscal persiste. La falta de pago dentro del plazo establecido puede acarrear recargos, intereses y sanciones. Las entidades financieras no pueden liberar fondos sin verificar que el impuesto ha sido liquidado o que existe exención aplicable. Esto se debe a que, según la normativa tributaria, los bancos pueden tener responsabilidad subsidiaria si permiten disposiciones sin que el impuesto esté satisfecho. Para que un banco permita consultar saldos o disponer de fondos, los herederos deben acreditar formalmente su condición. La documentación habitual incluye: El procedimiento habitual es el siguiente: Si los herederos no cuentan con recursos propios, la normativa permite utilizar fondos de la cuenta del causante exclusivamente para pagar el impuesto. Este mecanismo evita que los herederos tengan que adelantar fondos propios cuando la herencia incluye liquidez suficiente para cubrir el impuesto. El banco puede autorizar el uso de fondos del fallecido únicamente para satisfacer la deuda tributaria. No puede permitir la libre disposición del dinero hasta que se acredite el cumplimiento fiscal.