La Comunidad de Madrid abrirá el 3 de marzo el plazo para solicitar una de las 422 viviendas del Plan Vive en Pinto. Se trata de una promoción de alquiler asequible ubicada en la calle Isaac Albéniz nº2, con pisos de uno, dos y tres dormitorios, plazas de garaje y zonas comunes como piscina y gimnasio. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado el piso piloto y ha destacado que cada convocatoria genera una gran expectación. Durante la visita ha señalado que, en breve, los vecinos podrán iniciar sus proyectos de vida en esta nueva urbanización. Esta promoción público-privada forma parte del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y contempla 221 viviendas de un dormitorio, 173 de dos y 28 de tres, todas en régimen de arrendamiento y con un precio hasta un 40% por debajo del mercado. La nueva promoción del Plan Vive en Pinto permitirá ampliar la oferta de alquiler asequible en el sur de la región. Según ha recordado el consejero, “estos 422 forman parte de los cerca de 3200 inmuebles del Plan del Plan Vive que se van a finalizar a lo largo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias”. Además, el Gobierno autonómico ya ha entregado 5175 casas en nueve localidades. De ellas, 2.116 se ubican en municipios del sur como Alcorcón, Getafe y Móstoles, lo que refuerza el peso del Plan Vive en esta zona. Rodrigo ha subrayado que “como es habitual en esta iniciativa del Ejecutivo regional, los futuros inquilinos también tendrán a su disposición plazas de garaje y zonas comunes, como piscina y gimnasio”. Estas 422 viviendas del Plan Vive en Pinto estarán previsiblemente disponibles para sus inquilinos en abril. El objetivo es facilitar el acceso a un alquiler asequible a jóvenes y familias en el municipio. El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha señalado que se trata de “una gran noticia para los vecinos de Pinto, que podrán acceder muy pronto a una de estas viviendas, con alquileres asequibles y preferencia para los pinteños”.