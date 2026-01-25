En esta noticia
La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 11.933.327 MWh con respecto a los 13.191.718 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 11.41 euros a 35.7 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 26 de enero?
Para el lunes, 26 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 87,96 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 20:00 a 21:00
|87.96 euros
|De 19:00 a 20:00
|82.47 euros
|De 8:00 a 9:00
|71.43 euros
|De 21:00 a 22:00
|69.56 euros
|De 18:00 a 19:00
|60.81 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 26 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, con un precio de 1,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 2:00 a 3:00
|1.92 euros
|De 1:00 a 2:00
|3.13 euros
|De 3:00 a 4:00
|3.78 euros
|De 4:00 a 5:00
|3.78 euros
|De 0:00 a 1:00
|4.09 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|4.09
|De 1:00 a 2:00
|3.13
|De 2:00 a 3:00
|1.92
|De 3:00 a 4:00
|3.78
|De 4:00 a 5:00
|3.78
|De 5:00 a 6:00
|5.59
|De 6:00 a 7:00
|9.01
|De 7:00 a 8:00
|32.56
|De 8:00 a 9:00
|71.43
|De 9:00 a 10:00
|59.45
|De 10:00 a 11:00
|52.6
|De 11:00 a 12:00
|42.99
|De 12:00 a 13:00
|30.84
|De 13:00 a 14:00
|29.88
|De 14:00 a 15:00
|30.83
|De 15:00 a 16:00
|35.94
|De 16:00 a 17:00
|42.31
|De 17:00 a 18:00
|42.32
|De 18:00 a 19:00
|60.81
|De 19:00 a 20:00
|82.47
|De 20:00 a 21:00
|87.96
|De 21:00 a 22:00
|69.56
|De 22:00 a 23:00
|32.41
|De 23:00 a 24:00
|21.24
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y mermar la necesidad de encender lasluces artificiales.
- Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.