La demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 11.933.327 MWh con respecto a los 13.191.718 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 11.41 euros a 35.7 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 26 de enero?

Para el lunes, 26 de enero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 87,96 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 87.96 euros De 19:00 a 20:00 82.47 euros De 8:00 a 9:00 71.43 euros De 21:00 a 22:00 69.56 euros De 18:00 a 19:00 60.81 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 26 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, con un precio de 1,92 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 2:00 a 3:00 1.92 euros De 1:00 a 2:00 3.13 euros De 3:00 a 4:00 3.78 euros De 4:00 a 5:00 3.78 euros De 0:00 a 1:00 4.09 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 4.09 De 1:00 a 2:00 3.13 De 2:00 a 3:00 1.92 De 3:00 a 4:00 3.78 De 4:00 a 5:00 3.78 De 5:00 a 6:00 5.59 De 6:00 a 7:00 9.01 De 7:00 a 8:00 32.56 De 8:00 a 9:00 71.43 De 9:00 a 10:00 59.45 De 10:00 a 11:00 52.6 De 11:00 a 12:00 42.99 De 12:00 a 13:00 30.84 De 13:00 a 14:00 29.88 De 14:00 a 15:00 30.83 De 15:00 a 16:00 35.94 De 16:00 a 17:00 42.31 De 17:00 a 18:00 42.32 De 18:00 a 19:00 60.81 De 19:00 a 20:00 82.47 De 20:00 a 21:00 87.96 De 21:00 a 22:00 69.56 De 22:00 a 23:00 32.41 De 23:00 a 24:00 21.24

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?