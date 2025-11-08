En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este sábado, 8 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,61 euros, cifra que refleja una variación del -2,16% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés por el Ripple ha aumentado, lo que podría reflejar un crecimiento en la confianza de los inversores.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -1.79% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 17.23%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ripple ha logrado mantener una tendencia alcista en el largo plazo, lo que refleja su potencial de rentabilidad para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 85.69%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 81.33%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.