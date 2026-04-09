La cotización del Ripple este jueves, 9 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,59 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,31% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 4.48% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -54.04%, lo que indica que, a lo largo del año, Ripple ha enfrentado desafíos significativos que han afectado su rentabilidad y atractivo en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 32.18%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.