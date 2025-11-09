En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este domingo, 9 de noviembre de 2025 en España es de 2,67 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,18%.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución positiva en su cotización, con un incremento del 5.04% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 19.93%, lo que indica una tendencia alcista y una rentabilidad atractiva para quienes han apostado por esta criptomoneda. Estos datos sugieren que Ripple continúa consolidándose en el mercado de las criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 68.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 81.30%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.