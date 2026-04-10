Este viernes, 10 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,61 euros, cifra que refleja una variación del 1,67% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.6% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una caída significativa del -46.97%, lo que refleja un contexto de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta tanto las oportunidades a corto plazo como las dificultades a largo plazo que enfrenta Litecoin. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 30.17%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.