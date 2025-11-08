En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 8 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 114,63 euros. El valor de apertura refleja una variación del -275,25852 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un notable aumento del 13.77% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la demanda por esta moneda digital. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se evidencia una variación negativa del -13.82% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la tendencia general ha sido de descenso en su valor. Esta dualidad en su comportamiento resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 144.05%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 72.38%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.