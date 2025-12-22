En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 22 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 92,27 euros, cifra que refleja una variación del 1,53% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 3.43% en la última semana, lo que indica una tendencia estable en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 5.54%, reflejando un crecimiento sostenido que sugiere una rentabilidad positiva para los inversores. Estos datos evidencian que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Litecoin ha mantenido un desempeño relativamente sólido.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 41.38%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.