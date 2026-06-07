Regresó la fragata más avanzada de la Armada: fue producida en el país y es el orgullo nacional. (Fuente: EFE).

La fragata Cristóbal Colón de la Armada Española ya se encuentra de regreso en su base de Ferrol. Tras culminar un exigente despliegue de 75 días, esta unidad naval arribó al puerto con la satisfacción de haber alcanzado todos los objetivos operativos establecidos.

Se trata de una de las piezas más relevantes del sistema naval español, que una vez más evidenció su elevado nivel de disponibilidad y su capacidad para operar en entornos de alta complejidad.

Volvió la fragata más avanzada de la Armada: fue producida en el país y es el orgullo nacional (foto: Estado Mayor Defensa).

Cómo fue la misión de la fragata española

El despliegue dio inicio el 26 de enero de 2026, cuando la fragata Cristóbal Colón se unió al Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN. Durante estas semanas, la unidad participó en operaciones significativas en el mar Báltico y el mar del Norte, áreas de indudable interés estratégico para la Alianza Atlántica.

Bajo la dirección operativa del Mando de Operaciones de la Armada Española, la fragata llevó a cabo actividades directamente relacionadas con la Fuerza de Reacción Aliada, tomando parte en el ejercicio multinacional “Steadfast Dart 2026”.

Volvió la fragata más avanzada de la Armada: fue producida en el país y es el orgullo nacional (foto: EFE).

La fragata Cristóbal Colón demostró su capacidad en condiciones extremas

Uno de los aspectos más relevantes del despliegue fue la capacidad del Cristóbal Colón para operar en condiciones meteorológicas extremas. Estas difíciles circunstancias permitieron validar tanto su disponibilidad como su solidez operativa en escenarios de alta exigencia.

La fragata no solo cumplió su misión, sino que fortaleció la presencia naval española en el flanco norte de la OTAN, contribuyendo a la disuasión y a la seguridad marítima colectiva.

Tras la primera fase en el Báltico y el mar del Norte, la unidad llevó a cabo una escala en Copenhague. Desde este punto, se integró al grupo aeronaval francés liderado por el portaaviones Charles de Gaulle. En esta nueva etapa, la fragata Cristóbal Colón asumió funciones de escolta y defensa cercana del portaaviones francés, fortaleciendo así la cooperación entre España y Francia, así como la capacidad de respuesta de la Alianza en el flanco sur europeo.

Así mejora el buque español en misiones internacionales

Adicionalmente, la Cristóbal Colón participó en la actividad de vigilancia intensificada de la OTAN “Neptune Strike 26-1” (NEST 26-1). Esta fase se centró en coordinar equipos de planificación multinacionales bajo la autoridad directa del Mando de Estructura de Fuerzas de la OTAN (STRIKFORNATO).

El objetivo fue incrementar la interoperabilidad entre las diversas marinas aliadas y establecer procedimientos comunes para actuar de manera coordinada en cualquier contexto de seguridad marítima.

Previo a tomar rumbo definitivo hacia Ferrol, la dotación llevó a cabo una parada logística en el puerto de Lárnaca, Chipre. Durante esta escala, la fragata recibió a bordo a la embajadora de España en Chipre, Mercedes Alonso Frayle.

Dicha visita permitió realizar tareas de abastecimiento y mantenimiento logístico, asegurando la continuidad operativa de la unidad durante el recorrido de regreso.

La fragata Cristóbal Colón está equipada con el siguiente armamento: