Este lunes, 13 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 62,07 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.58%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -55.8%. Esta caída en el valor sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin ha enfrentado desafíos en el mercado que han afectado su rentabilidad. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 21.01%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 56.55%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.