¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 9 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 121,72 euros, cifra que refleja una variación del -0,9% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, con un incremento del 23.6% en la última semana, lo que sugiere un repunte significativo en el interés y la demanda por este activo digital. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, se evidencia una variación negativa del -8.5% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Litecoin ha enfrentado desafíos en el contexto del mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 110.39%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 72.42%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.