La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 8 de noviembre de 2025 en España es de 3.904,32 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,59%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -5.99%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un notable aumento del 67.83%, evidenciando una evolución positiva y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en el comportamiento de su precio resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde las fluctuaciones pueden ser tanto desafiantes como lucrativas.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 79.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.