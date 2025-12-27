En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este sábado, 27 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.441,4 euros, cifra que refleja una variación del -0,2% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -2.22%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 90.03%, evidenciando su rentabilidad y el creciente interés de los inversores en esta criptomoneda. Este comportamiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido una tendencia alcista significativa en el largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 11.31%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.