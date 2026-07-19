En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 19 de julio de 2026 en España es de 73.901,6 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,06%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva recientemente, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que ambos activos están ganando valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo un aumento en la inversión y la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin se mantuvo prácticamente estable con un ligero retroceso de -0.06%, mientras que en el último año registró una caída marcada de -37.55%. Esta evolución indica que, pese a la estabilidad reciente, la rentabilidad anual para quienes mantuvieron la posición durante ese periodo habría sido negativa, reflejando la elevada volatilidad característica de esta criptomoneda.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 26.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.68%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.