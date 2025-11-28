Zara inaugura su nueva “flagship” en el centro de Barcelona: un “paisaje doméstico” diseñado por un arquitecto belga.

Zara atraviesa una nueva etapa y funciona, más que nunca, como un carrusel de experiencias que enriquecen el acto de comprar. Su último ejemplo es la nueva “flagship” que abrió este jueves en la emblemática Avenida Diagonal de Barcelona, con la que busca transformar la visita a la tienda en un auténtico recuerdo.

El diseño del establecimiento lleva la firma del arquitecto belga Vincent Van Duysen, que concibió el espacio como un “paisaje doméstico” donde las colecciones de Moda y Lifestyle se integran de manera armónica. El mobiliario interior, también disponible para la venta, forma parte de la colección "Zara Home + by Vincent Van Duysen".

La nueva “flagship” que ha abierto Zara aspira a transformar la experiencia de compra en algo memorable.

Evocando la calidez del hogar

La nueva tienda se presenta como un “paisaje doméstico” compuesto por distintas capas, con la intención de que cada espacio evoque la calidez de un hogar habitado. Cada zona de exposición funciona como una estancia propia, con su ritmo particular, su paleta de materiales y una identidad diferenciada.

El lounge central actúa como el salón de una casa: incorpora una estantería que recorre toda la pared y un gran sofá independiente que invita a quienes desean tomar un respiro. El entorno se completa con estanterías abiertas de madera y metal, vitrinas y superficies con diversas texturas.

Toda la propuesta apunta a generar una sensación de familiaridad y confort . A este planteamiento se suman los amplios ventanales de la fachada, que ofrecen desde el exterior un anticipo del ambiente íntimo que se busca crear y de la unión entre moda y arquitectura que define el espíritu del nuevo espacio.

Este mobiliario que define el interior de la flagship pertenece a la colección Zara Home+ by Vincent Van Duysen, concebida con la misma sensibilidad atemporal que la arquitectura.

“Un vestidor continuo y expansivo”

El área de probadores adquiere un papel clave, señalan desde Zara, porque está diseñada como un “vestidor amplio y continuo” que, gracias a sus puertas y pasillos, transmite una sensación de privacidad. La idea es que probarse la ropa se convierta en un momento realmente personal.

“Zara Diagonal es un destino pensado para la presencia. Un lugar donde explorar se convierte en descubrimiento, y donde cada visita revela algo antes inadvertido: una textura inesperada, una viñeta desconocida...”, explican desde la principal marca de Inditex.