El submarino Tramontana vuelve a ser noticia, pero esta vez no por una misión militar. Tras casi cuatro décadas de servicio, la unidad de la Armada Española ha sido puesta a la venta para su desguace, marcando el cierre de una extensa trayectoria operativa. Según se detalla oficialmente, “el submarino Tramontana (S-74), es una de las unidades más veteranas de la Armada Española, participó en la crisis del islote Perejil en 2002 así como en diversas operaciones de la OTAN en el Mediterráneo, ha sido puesto a la venta para su desguace tras casi cuarenta años de servicio”. La decisión representa el final de un ciclo para el submarino Tramontana, que durante años fue parte clave en tareas de defensa, vigilancia y cooperación internacional. El proceso de venta del submarino Tramontana ya está en marcha y cuenta con condiciones específicas publicadas oficialmente. El anuncio fue difundido a través del Boletín Oficial del Estado, donde se detalla el procedimiento completo. En ese sentido, “el anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla el expediente de enajenación que autoriza su conversión en chatarra”. Además, se establece que “la subasta establece un precio base de 138.468,53 euros y concede a los interesados un plazo de 30 días naturales desde la publicación para presentar sus ofertas”. Para participar en la subasta del submarino Tramontana, también se exige un requisito económico previo. “Para entrar al proceso, los aspirantes deben presentar una fianza provisional del 20% del precio base, con la cantidad de 27.693, 70 euros, una garantía si obtienen la adjudicación”. El submarino Tramontana formó parte de una generación clave dentro de la flota española. Su desarrollo se enmarca en un contexto de modernización naval durante la década de 1980. Tal como se describe, “el Tramontana (S-74) formaba parte de la clase Agosta, una serie de submarinos diésel-eléctricos construidos para la Armada española durante la década de 1980”. Su incorporación al servicio marcó un hito en la capacidad operativa submarina del país. En cuanto a su puesta en funcionamiento, “la unidad fue entregada oficialmente el 30 de diciembre de 1985, aunque había realizado su primera inmersión meses antes, el 5 de julio de ese mismo año”. Desde entonces, el submarino Tramontana acumuló años de actividad constante en distintos escenarios. A lo largo de su carrera, el submarino Tramontana participó en operaciones de alto nivel dentro del marco internacional, consolidando su rol estratégico. Entre sus intervenciones más destacadas, “participó en numerosas misiones de vigilancia, defensa y cooperación internacional”. Estas tareas incluyeron despliegues en escenarios sensibles y operaciones conjuntas. En particular, “entre sus despliegues más relevantes destacan su participación en la operación Unified Protector, destinada a hacer cumplir el embargo naval a Libia durante la guerra civil de 2011, así como su intervención en la misión Operation Sea Guardian, centrada en reforzar la seguridad marítima y la lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo”. El submarino Tramontana cierra así una etapa marcada por su presencia en operaciones clave, dejando un legado dentro de la Armada Española y en el ámbito de la OTAN.